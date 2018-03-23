США отправили свой эсминец в зону военных учений Китая

На фоне возрастающей экономической напряженностью между Америкой и Китаем США решили подлить масла в огонь и заявили, что направят свой эсминец USS Mustin в район Южно-Китайского моря.

Опасения вызывает тот факт, что в этом же регионе будут проходить крупные военные учения ВМС НОАК (военно-морские силы народно-освободительной армии Китая), приближенные к боевым.

Военно-морское судно будет курсировать в 12 морских милях от берега. Морские маневры в командовании ВМФ США назвали «Свобода навигации» и направлена она на то, чтобы показать присутствие своей силы в регионе и поддержать своих союзников с которыми у Поднебесной территориальные споры.