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Полет шведского «летающего радара» показали на видео
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Полет шведского «летающего радара» показали на видео 

Российская Газета 49 минут назад
В Швеции начались летные испытания нового универсального самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye. Продолжительность полета самолета-радара составила 1 час 46 минут.
Как сообщает компания Saab, во время первого полета, состоявшегося в Линчепинге, проверялась управляемость «летающего радара» и работа его базового бортового оборудования. Специалисты также оценивали влияние верхнего обтекателя на общую аэродинамику самолета.
Напомним, что «летающий радар» создается по заказу Объединенных Арабских Эмиратов. Его отличительной особенностью является способность одновременно собирать информацию о наземных, морских и воздушных целях.
Новый самолет ДРЛО создан на базе канадского пассажирского самолета Bombardier Global 6000. «Летающий радар» получил верхний обтекатель с фазированной антенной радиолокационной станции Saab Erieye ER, а в нижних отсеках фюзеляжа установлены итальянские радиолокационные станции обнаружения морских целей Seaspray 7500E. За обнаружение наземных целей на самолете отвечают оптико-электронные и тепловизионные камеры. Благодаря такому оборудованию самолет сможет заменить несколько типов разведывательных летательных аппаратов.
Отметим, что сейчас в Таганроге ведутся испытания российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 «Премьер». Он сможет обнаруживать самолеты противника на дальности до 600 километров, а надводные цели — до 400 километров. Положение воздушных целей А-100 сможет определять сразу по трем координатам, передавая самолетам и наземным подразделениям уже готовые данные целеуказания.
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