Полет шведского «летающего радара» показали на видео

Швеции начались летные испытания нового универсального самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye. Продолжительность полета самолета-радара составила 1 час 46 минут.

Как сообщает компания Saab, во время первого полета, состоявшегося в Линчепинге, проверялась управляемость «летающего радара» и работа его базового бортового оборудования. Специалисты также оценивали влияние верхнего обтекателя на общую аэродинамику самолета.

Напомним, что «летающий радар» создается по заказу Объединенных Арабских Эмиратов . Его отличительной особенностью является способность одновременно собирать информацию о наземных, морских и воздушных целях.

Новый самолет ДРЛО создан на базе канадского пассажирского самолета Bombardier Global 6000. «Летающий радар» получил верхний обтекатель с фазированной антенной радиолокационной станции Saab Erieye ER, а в нижних отсеках фюзеляжа установлены итальянские радиолокационные станции обнаружения морских целей Seaspray 7500E. За обнаружение наземных целей на самолете отвечают оптико-электронные и тепловизионные камеры. Благодаря такому оборудованию самолет сможет заменить несколько типов разведывательных летательных аппаратов.