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Летчики Северного флота уничтожили «врага» в Арктике
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Летчики Северного флота на учениях уничтожили условного противника в небе над Арктикой 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Экипажи палубной авиации Северного флота (СФ) на истребителях МиГ-29К на учениях в сложных метеорологических условиях над территорией Мурманской области отработали приемы ведения воздушного боя и уничтожения условного противника в сложных метеорологических условиях Арктики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба флота.
"Летчики палубной авиации СФ отработали приемы ведения воздушного боя в сложных метеорологических условиях Арктики", сообщили на флоте.
Они оттачивали упражнения по взлету и посадке, оттачивали мастерство выполнения сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушной цели, действуя на различных высотах. Занятия проходили как днем, так и в ночное время. "Сложные погодные условия не помешали летчикам выполнить все поставленные перед ними задачи, показав мастерство и высокий профессионализм", — отметили на флоте.
В учениях были задействованы около 10 истребителей МиГ-29К.
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