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В UTair заявили о возможности установки ГЛОНАСС на самолетах РФ только при поддержке производителя
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В UTair заявили о возможности установки ГЛОНАСС на самолетах РФ только при поддержке производителя 

Rambler News Service 43 минуты назад
Установка системы ГЛОНАСС на российских самолетах возможна только при поддержке производителя воздушного судна, сказали RNS в авиакомпании.
«Самолеты Utair Boeing и ATR работают с GPS. Установить систему ГЛОНАСС (на самолете. — RNS) можно только при поддержке оригинального производителя воздушного судна. Производители самолета и системы ГЛОНАСС должны провести совместные тесты и испытания, чтобы допустить это оборудование для установки на борт», — сказал представитель авиакомпании.
Ранее сообщалось, что Минтранс России приступил к разработке законопроекта, который предполагает обязать российские авиакомпании устанавливать на воздушных судах гражданской авиации РФ, выполняющих коммерческие воздушные перевозки, навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС.
В Минтрансе объясняют, что сейчас в Воздушном законодательстве РФ такие требования отсутствуют. Его вступление в силу планируется в августе 2018 года.
В «Аэрофлоте» отказались от комментариев, в S7 не ответили на запрос RNS.
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