В UTair заявили о возможности установки ГЛОНАСС на самолетах РФ только при поддержке производителя

Установка системы ГЛОНАСС на российских самолетах возможна только при поддержке производителя воздушного судна, сказали RNS в авиакомпании.

«Самолеты Utair Boeing и ATR работают с GPS. Установить систему ГЛОНАСС (на самолете. — RNS) можно только при поддержке оригинального производителя воздушного судна. Производители самолета и системы ГЛОНАСС должны провести совместные тесты и испытания, чтобы допустить это оборудование для установки на борт», — сказал представитель авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Минтранс России приступил к разработке законопроекта, который предполагает обязать российские авиакомпании устанавливать на воздушных судах гражданской авиации РФ, выполняющих коммерческие воздушные перевозки, навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС.

В Минтрансе объясняют, что сейчас в Воздушном законодательстве РФ такие требования отсутствуют. Его вступление в силу планируется в августе 2018 года.