В школе №1095 прошел урок мужества

В музее государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 1095» 22 марта прошел урок мужества «Профессия офицер инженерных войск РФ ». В нем приняли участие воспитанники 3, 7 и 10-х классов. Об этом сообщает официальный сайт школы.

«На уроках выступил полковник инженерных войск Владимир Тищенко, который подробно и увлекательно рассказал ребятам о своей службе, о назначении и организации инженерных войск», — говорится в сообщении.

Напомним, школа № 1095 находится по адресу: Енисейская улица, дом 32, корпус 3. (вт)