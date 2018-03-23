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В школе №1095 прошел урок мужества
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В школе №1095 прошел урок мужества 

Управа района Бабушкинский 50 минут назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В музее государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 1095» 22 марта прошел урок мужества «Профессия офицер инженерных войск РФ». В нем приняли участие воспитанники 3, 7 и 10-х классов. Об этом сообщает официальный сайт школы.
«На уроках выступил полковник инженерных войск Владимир Тищенко, который подробно и увлекательно рассказал ребятам о своей службе, о назначении и организации инженерных войск», — говорится в сообщении.
Напомним, школа № 1095 находится по адресу: Енисейская улица, дом 32, корпус 3. (вт)
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