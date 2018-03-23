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Разработчик рассказал, как подлодка К-284 «Акула» впервые обнаружила иностранную субмарину
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Разработчик рассказал, как подлодка К-284 «Акула» впервые обнаружила иностранную субмарину 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Чтобы отпугнуть «незваных гостей», русским подводникам пришлось послать им акустический удар.
В 1984 году во время испытаний новой подводной лодки К-284 «Акула» моряки заметили иностранную субмарину, экипаж которой считал, что его никто не видит, и подплыл очень близко. Пришлось сделать им предупреждение, рассказал генконструктор АПЛ проекта 971 Юрий Фарафонтов.
«Впереди шел наш большой противолодочный корабль как охрана, а на «Акуле» продолжались регулировочные работы. И вдруг мне сдатчики гидроакустического комплекса доложили, что под БПК сидят «наши друзья»», — сказал он.
По его словам, военные ему сначала не поверили, и он попросил их послать «незваным гостям» акустический удар.
«После этого акустики засекли, что из-под БПК «наши друзья» сразу ушли влево, и я до сих пор храню эту запись первого контакта», — поделился Фарафонтов.
И добавил, что в 1984 году иностранные подводники таких гидроакустических возможностей от русских лодок не ожидали. Поэтому, наверняка, были очень сильно удивлены.
Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» в воскресенье, 25 марта, в 09:55.
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