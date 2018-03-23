История о туристе помогла найти у берегов Крыма немецкий бомбардировщик

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 мар — РИА Новости . Воспоминания жителей поселка Оленевка на западе Крыма о пожилом немецком туристе позволили обнаружить на глубине более 40 километров у берегов полуострова немецкий бомбардировщик, сказал на пресс-конференции в Симферополе замдиректора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев

У мыса Тарханкут на западном побережье Крыма сотрудниками Черноморского центра подводных исследований был обнаружен хорошо сохранившийся немецкий бомбардировщик, рассказал журналистам Вахонеев.

"Действительно, под водой на глубине 44 метров нашли немецкий бомбардировщик времен Великой Отечественной войны в прекрасной сохранности. На кадрах (видео, которое демонстрировалось журналистам, — ред) видны все элементы, штатное вооружение, кабина. Точно тип бомбардировщика не установлен, предположительно это «Heinkel», — сказал Вахонеев.

Самолет нашли благодаря местным жителям, которые рассказали сотруднику Центра из Черноморского Михаилу Шевчуку о пожилом немце, который якобы в 90-ые годы приехал в Севастополь на круизном лайнере, затем нанял такси и специально посетил Тарханкут, а именно на мыс Атлеш.

"Он подъехал на Тарханкут к обрывистому берегу и долго смотрел в море. Жители позднее поведали об этом нашему сотруднику. Кроме того, старожилы рассказывали о том, что в годы войны недалеко от берега на воду сел немецкий самолет. Таких историй огромное количество, но разведочная экспедиция его обнаружила именно в том месте, где находился и куда смотрел пожилой немец", — сказал Вахонеев.

По словам исследователя, точных данных о том, кто именно был немецкий турист нет, но не исключено, что это был член экипажа сбитого в небе Крыма немецкого самолета. Вахонеев сказал, что к самолету планируется снарядить экспедицию, чтобы тщательно изучить находку. Поднимать самолет не планируется из-за большой глубины, сказал ученый.