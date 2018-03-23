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Вызов и последствия: КНР ответила США на их действия в Южно-Китайском море
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Вызов и последствия: КНР ответила США на их действия в Южно-Китайском море 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Американцы продолжают дразнить китайского дракона и вести себя вызывающе в регионе, расположенным весьма далеко от территории США. С пугающей регулярностью и не обращая никакого внимания на мнение Пекина, они направляют свои боевые корабли в Южно-Китайское море. Эта порочная практика продолжается уже не первый год. В этот раз в акваторию зашел эсминец ВМС США USS Mustin. Якобы для того, чтобы продемонстрировать «свободу судоходства», как заявляют в Вашингтоне. На самом же деле для демонстрации силы и готовности противостоять Поднебесной в любой точке земного шара. Разумеется, Минобороны КНР обвинило США в нарушении суверенитета страны и подрыве безопасности.
Более того, в Пекине назвали действия американских военных, за которыми, само собой, стоят политики, «серьезным политическим и военным вызовом» и выразили Соединенным Штатам решительный протест. Но самое главное, и это китайцы тоже отметили на официальном уровне, возникает опасность соприкосновения морских и воздушных сил двух сторон. А это может привести к «неверной трактовке обстановки и вылиться в инциденты вплоть до непредвиденных происшествий». В целом же очередной инцидент назван провокацией.
Ничего не напоминает? Примерно с такими же предостережениями выступает Россия, когда США раз за разом направляют свои военные самолеты к границам России на Балтике, Черном море и Дальнем Востоке. Как хорошо известно, их приходится либо перехватывать, либо отпугивать от рубежей страны более деликатными способами. Традиционно Вашингтон валит с больной головы на здоровую и обвиняет российских пилотов в небезопасных действиях. Но по факту в качестве провокаторов выступают именно американцы. И случись что, ответственность будет лежать на них.
Та же история с Китаем. США выступают в Южно-Китайском море в качестве патентованных провокаторов. Да, вокруг находящихся в его акватории островов существуют территориальные споры регионального уровня. Но это вопрос тех стран, которые имеют непосредственный выход к морю. В Пекине регулярно подчеркивают, что КНР обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море. И заходы туда американских боевых судов трактуются не иначе как вторжения, нарушения суверенитета и основополагающих принципов международных отношений, а также как угроза миру и стабильности в регионе. Впрочем, в Вашингтоне предпочитают вяло и сугубо формально реагировать на жесткие заявления китайской стороны. Либо отвечать бурно, но очень стремительно и без намека на поиск компромисса.
Но уж точно суверенитет Китая над островами американская сторона не признает. И это часть стратегии США по отношению к азиатскому региону, конкретно Китаю и Мировому океану в целом, в любой точке которого они намерены чувствовать себя хозяевами. Вашингтон безоговорочно поддерживает любую страну, с которой у Китая есть территориальные споры. Но такая политика приводит к обратному результату — не ослаблению, а планомерному наращиванию КНР своего военного и экономического потенциала. И у Вашингтона нет никаких оснований упрекать Пекин в увеличении и непрозрачности оборонного бюджета: сам виноват. А такие обвинения звучат из США регулярно.
В Белом доме называют Китай соперником и угрозой. Хотят развязать против него полноценную торговую войну, задавив пошлинами и применив другие дискриминационные экономические механизмы. Но Пекин четко и недвусмысленно заявляет: будет ответ. Причем серьезный. И совершенно точно, что это не просто риторика, а сформулированный план действий в экстренной ситуации. В американском представлении, видимо, мир — это большой детский сад, по которому ходит грозный качок и шугает беззащитных детей по углам. Но детки-то давно подросли. И они совсем не беззащитные.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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