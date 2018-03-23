Точно в цель: на полигоне в Бурятии прошли стрельбы С-300

На полигоне в Бурятии в ходе учений расчеты комплексов С-300 поразили мишени, которые имитировали летательные аппараты.

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Перед запуском на специальном оборудовании военные имитировали воздушные цели. Их роль выполняли ракеты-мишени, которые и были уничтожены. Всего в полевых учениях с боевой стрельбой приняли участие около двух тысяч военнослужащих войск ПВО Восточного округа.

Сколько всего было запущено ракет, в Минобороны не уточняют.

С-300 — семейство российских зенитно-ракетных комплексов, предназначенных для поражения воздушных целей, находящихся на различной высоте: от пяти до двухсот километров и более. С-300 обеспечивает противовоздушную оборону важнейших стратегических объектов: городов, объектов промышленности, военных баз и других.

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