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Точно в цель: на полигоне в Бурятии прошли стрельбы С-300
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Точно в цель: на полигоне в Бурятии прошли стрельбы С-300 

Мир24 59 минут назад
Фото: Мир24
На полигоне в Бурятии в ходе учений расчеты комплексов С-300 поразили мишени, которые имитировали летательные аппараты.
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Перед запуском на специальном оборудовании военные имитировали воздушные цели. Их роль выполняли ракеты-мишени, которые и были уничтожены. Всего в полевых учениях с боевой стрельбой приняли участие около двух тысяч военнослужащих войск ПВО Восточного округа.
Сколько всего было запущено ракет, в Минобороны не уточняют.
С-300 — семейство российских зенитно-ракетных комплексов, предназначенных для поражения воздушных целей, находящихся на различной высоте: от пяти до двухсот километров и более. С-300 обеспечивает противовоздушную оборону важнейших стратегических объектов: городов, объектов промышленности, военных баз и других.
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