Штурмовая авиация уничтожила колонну техники условного противника в Приморье

Летно-тактическое учение с экипажами штурмовой авиации Восточного военного округа с нанесением авиаударов по наземным целям условного противника прошли на специализированном авиационном полигоне в Приморском крае , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу военного ведомства

Также экипажи провели пуски управляемых ракет «воздух-земля» и выполнили практические стрельбы из пушечного вооружения самолетов, поразив все мишени. Всего в полетах было задействовано около 20 летательных аппаратов.

Кроме этого, летчики отработали навыки поражения наземных объектов поодиночке и в составе группы и звеньев.