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Штурмовая авиация уничтожила колонну техники условного противника в Приморье
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Штурмовая авиация уничтожила колонну техники условного противника в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Летно-тактическое учение с экипажами штурмовой авиации Восточного военного округа с нанесением авиаударов по наземным целям условного противника прошли на специализированном авиационном полигоне в Приморском крае, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Также экипажи провели пуски управляемых ракет «воздух-земля» и выполнили практические стрельбы из пушечного вооружения самолетов, поразив все мишени. Всего в полетах было задействовано около 20 летательных аппаратов.
Кроме этого, летчики отработали навыки поражения наземных объектов поодиночке и в составе группы и звеньев.
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