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Призыв военнообязанных из запаса проведен в Беларуси
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Призыв военнообязанных из запаса проведен в Беларуси 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Комплекс мероприятий, связанных с призывом военнообязанных для масштабной проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси завершен, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны страны. В военном ведомстве проинформировали, что поставка мобилизационных ресурсов выполнена еще 22 марта. «Она осуществлена планово, без срывов», — добавил источник.
"В течение двух дней призвано из запаса около 1,4 тысяч военнообязанных, в том числе около 50 военнообязанных-женщин, имеющих военно-учетную специальность", — уточнили в МО. Планируется, что сегодня состоится принятие военной присяги на верность белорусскому народу личным составом, ранее ее не принимавшим.
Как уже сообщалось, проверка носит комплексный характер с охватом наиболее важных вопросов боевой готовности и повседневной деятельности белорусской армии. Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась ранее вручил министру обороны Андрею Равкову распоряжение президента Беларуси на выполнение практических мероприятий.
Контролю подвергаются подразделения различных видов и родов войск: разведки, ракетных войск и артиллерии, механизированных, зенитных ракетных войск, авиации, в том числе с проведением с ними учений с боевой стрельбой. Будет проверена система отмобилизования войск, в том числе готовность сформировать отдельную механизированную бригаду, а формируемая бригада — на способность самостоятельно выполнять задачи по предназначению.
Особое внимание будет уделено оценке возможностей сил и средств ВВС и войск ПВО по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению актов воздушного терроризма. Проверке подлежат и вопросы воинской дисциплины в войсках, а также состояние вооружения и военной техники в боевых воинских частях и на базах хранения.
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