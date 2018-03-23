Стало известно, сколько еще прослужат подлодки проекта 971

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном подводным лодкам проекта 971 начальник штаба дивизии Павел Булгаков рассказал о модернизационном ресурсе этих субмарин.

Подводные лодки проекта 971 смогут нести службу еще до 24-28 лет при необходимом ремонте и сопутствующих работах.

«Подводная лодка «Пантера» — корабль 1990 года, подводная лодка «Тигр» — 1994 года

После проведения сопутствующих работ и ремонта на данный подлодки как минимум столько же еще смогут проходить», — сказал Булгаков.

Подводные лодки проекта 971 «Щука-Б» — серия советских многоцелевых атомных подводных лодок третьего поколения. Первая из них (К-284 «Акула») была спущена на воду в 1984 году.

Всего на данный момент в состав ВМФ входят 10 подводных лодок этого проекта. На последней субмарине (К-335 «Гепард») флаг был поднят 4 декабря 2001 года в присутствии Президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Путина

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55.