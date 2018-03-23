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Морской лев напал на дайвера и получил затрещину: видео
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Морской лев напал на дайвера и получил затрещину: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Сети появилось видео, на котором морской лев попробовал на зуб костюм аквалангиста.
Два канадских дайвера совершали погружение неподалеку от острова Хорнби в провинции Британская Колумбия, когда на одного из них напал морской лев. Кадры инцидента опубликовал сайт газеты Daily mail. Судя по видео, житель морских глубин хотел поиграть с водолазом, но канадец не оценил веселый нрав животного и ударил его по морде. После этого морской лев отстал от дайвера и переключился на игру со своим сородичем.
Второй аквалангист, который запечатлел инцидент на видео, заявил, что его товарищ не обрадовался встрече с морским львом.
«Мой друг был немного напуган и потрясен, но не думаю, что морской лев хотел причинить ему боль, он просто хотел поиграть», — заявил дайвер.
Морской лев — вид ушастых тюленей, обитающий в северной части Тихого океана. Эти животные отличаются сообразительностью и способностью приспосабливаться к антропогенным изменениям окружающей среды. Благодаря этому морских львов часто используют в качестве цирковых животных, а также для борьбы с диверсантами и уничтожения кораблей противника носимыми подрывными зарядами.
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