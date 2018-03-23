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Как собирают гусеницы для «Арматы»: видео
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Как собирают гусеницы для «Арматы»: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На базе универсальной гусеничной платформы «Армата» планируется создать семейство из 28 машин.
На Омском заводе, который входит в состав корпорации «Уралвагонзавод», начали по-новому собирать гусеницы для универсальной боевой платформы «Арматы».
Теперь на линии сборки гусениц начали работать роботы: цех стал полностью автоматизирован.
Отмечается, что под каждый тип бронемашины с учетом ее веса и мощности двигателя создается своя специальная лента.
На базе гусеничной платформы «Армата» можно производить танки, БМП, инженерные машины, БТР, машины поддержки танков, разведки и управления. Всего на базе «Арматы» планируется создать семейство из 28 машин.
В российские войска до 2020 года должно поступить 100 танков Т-14 на базе гусеничной платформы «Армата». Ранее «Звезда» опубликовала видеоролик, в котором за 90 секунд рассказывается о главных преимуществах Т-14.
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