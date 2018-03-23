В Балтийске на десантном корабле контрактник побил матроса

Калининградской области военнослужащий по контрактупризнан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба военного СУ СК РФ по Балтийскому гарнизону.

Инцидент произошел в сентябре 2017 года на борту большого десантного корабля «Минск» в Балтийске

«Желая показать свое мнимое превосходство над сослуживцем, зачинщик драки применил физическое насилие к другому матросу, ударив его несколько раз руками по лицу и туловищу, причинив тем самым телесные повреждения, расценивающиеся как легкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием). Военнослужащему назначено наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей.