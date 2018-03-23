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В Балтийске на десантном корабле контрактник побил матроса
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В Балтийске на десантном корабле контрактник побил матроса 

Вести Калининград 53 минуты назад
Фото: Вести Калининград
В Калининградской области военнослужащий по контрактупризнан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба военного СУ СК РФ по Балтийскому гарнизону.
Инцидент произошел в сентябре 2017 года на борту большого десантного корабля «Минск» в Балтийске.
«Желая показать свое мнимое превосходство над сослуживцем, зачинщик драки применил физическое насилие к другому матросу, ударив его несколько раз руками по лицу и туловищу, причинив тем самым телесные повреждения, расценивающиеся как легкий вред здоровью», — говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием). Военнослужащему назначено наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей.
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