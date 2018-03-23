«Вертолеты России» изготовят 200 вертолетов в 2018 г

"Всего более 200. В целом, по военной продукции для иностранных и российских заказчиков — более 80. Есть серьезные планы по увеличению гражданской составляющей", — отметил он.

Общий объем портфеля заказов «Вертолетов России» в целом составляет более 500 вертолетов на ближайшее время.

Планы по выпуску 200 вертолетов 2018 г. соответствует итогам прошлого года и позволяют получать стабильную прибыль.

"Если смотреть на результаты прошлого года, мы определили порядка 200 вертолетов. Это позволяет нам получать ту прибыль, которая обозначена нам акционером. Поэтому наша задача — сбалансировать производственные мощности, избежать всплесков и падений, равномерно развиваться, и держаться в планке около 200 вертолетов", — заявил глава холдинга.

"У нас есть план совместных работ по валидации сертификатов в различных странах под нашу вертолетную технику", — отметил он.

Много техники закупается по госпрограммам, например, новые «Ансат».

"Планы по этому году по производству «Ансат» порядка 45 машин", — подчеркнул глава холдинга.

"Существенно помогает Минпромторг РФ Минтранс по программе медицинской эвакуации. В этом году мы должны будем поставить 31 вертолет «Ансат», в прошлом году было 21", — отметил Богинский.

Национальная ассоциация санитарной авиации планирует купить 15 вертолетов «Ансат».

Гособоронзаказ Предприятия холдинга в ушедшем году произвели и поставили Минобороны 72 новых вертолета.

Еще 70 вертолетов в 2017 г. были переданы Минобороны РФ после проведения на них капитального ремонта.

В рамках гособоронзаказа 2018 г. холдингом запланирована поставка Минобороны РФ порядка 60 новых вертолетов, в том числе более 30 вертолетов типа Ми-8 в рамках оформленных совместных решений о досрочной поставке.

В 2018 г. «основной упор сделан на боевые вертолеты Ми-28, Ка-52. Все, что касается Ми-8 и Ми-17, то по сравнению с предыдущей программой, произошло значительное уменьшение, и это выбытие мы планируем компенсировать за счет увеличения доли „гражданки“ как на российском, так на зарубежном рынке», — заявил Богинский.