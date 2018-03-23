Су-35 ЗВО успешно приземлились в Карелии

Истребители Су-35 ЗВО успешно приземлились на поврежденный аэродром в Карелии

Для оценки степени повреждения аэродрома пилоты произвели пробные заходы на посадку на минимально возможной высоте.

Экипажи новейших истребителей Су-35 и Су-27 авиационного полка Западного военного округа, дислоцирующегося в Республике Карелия , выполнили учебно-тренировочные полеты.

Во время занятий летчики выполнили задачи боевой готовности, произвели пилотирование по заданному маршруту, потренировались в уходе от средств поражения условного противника, взлете и посадке на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу. Для оценки степени повреждения аэродрома пилоты произвели пробные заходы на посадку на минимально возможной высоте, затем посадили самолеты на определённом участке полосы.

Помимо этого, были отработаны задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника, техника одиночного и группового пилотирования, элементы воздушной навигации.

Полеты выполнялись в дневное и ночное время. Всего за летную смену летчиками-истребителями авиации ЗВО было выполнено более 20 самолетовылетов.