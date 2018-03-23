Сибирские зенитчики убывают на учения в Астрахань

В учениях примут участие более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.

Зенитно-ракетные дивизионы, соединения противовоздушной обороны общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированные в Алтайском крае , убыли на межвидовой полигон Капустин Яр в Астрахани . Там зенитчики проведут тактическое учение с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2».

Военнослужащие осуществили погрузку военной техники на железнодорожные платформы.

Военными эшелонами подразделения преодолеют более 2,5 тыс. км и совершат 60 км марш по пересеченной местности к месту сбора. При подготовке к основному этапу учения зенитчики отработают задачи по защите своих войск от ударов с воздуха, прикрытию наиболее важных объектов и пунктов управления, поражению скоростных малоразмерных целей на тренажерах, а также выполнят нормативы по развертыванию ЗРК и приведению его в готовность к применению.

В учениях примут участие более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.