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Сибирские зенитчики убывают на учения в Астрахань
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Сибирские зенитчики убывают на учения в Астрахань 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В учениях примут участие более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.
Зенитно-ракетные дивизионы, соединения противовоздушной обороны общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированные в Алтайском крае, убыли на межвидовой полигон Капустин Яр в Астрахани. Там зенитчики проведут тактическое учение с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2».
Военнослужащие осуществили погрузку военной техники на железнодорожные платформы.
Военными эшелонами подразделения преодолеют более 2,5 тыс. км и совершат 60 км марш по пересеченной местности к месту сбора. При подготовке к основному этапу учения зенитчики отработают задачи по защите своих войск от ударов с воздуха, прикрытию наиболее важных объектов и пунктов управления, поражению скоростных малоразмерных целей на тренажерах, а также выполнят нормативы по развертыванию ЗРК и приведению его в готовность к применению.
В учениях примут участие более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.
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