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Расчеты комплексов ПВО С-300 поразили учебные цели в Бурятии
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Расчеты комплексов ПВО С-300 поразили учебные цели в Бурятии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Также пуски ракет проведут расчеты зенитно-ракетных комплексов «Оса», «Тор-М2У».
Расчеты комплексов С-300 выполнили боевые пуски ракет, поразив мишени, имитирующие летательные аппараты условного противника, на полигоне Телемба в Бурятии.
Перед практическими пусками с подразделениями ПВО были проведены тренировки по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей для получения допуска к боевой стрельбе.
Также пуски ракет проведут расчеты зенитно-ракетных комплексов «Оса», «Тор-М2У».
Для создания мишенной обстановки производятся запуски имитационных воздушных целей, в частности малоразмерных мишеней типа «Саман», «Кабан», «Стриж», «Пенсне». Время пуска и количество одновременно запущенных ракет-мишеней расчетам зенитно-ракетных комплексов не сообщается.
Всего к мероприятиям масштабного полевого выхода с боевой стрельбой привлечено около двух тысяч военнослужащих войск ПВО Восточного военного округа.
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