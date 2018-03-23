Расчеты комплексов ПВО С-300 поразили учебные цели в Бурятии

Также пуски ракет проведут расчеты зенитно-ракетных комплексов «Оса», «Тор-М2У».

Расчеты комплексов С-300 выполнили боевые пуски ракет, поразив мишени, имитирующие летательные аппараты условного противника, на полигоне Телемба в Бурятии

Перед практическими пусками с подразделениями ПВО были проведены тренировки по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей для получения допуска к боевой стрельбе.

Также пуски ракет проведут расчеты зенитно-ракетных комплексов «Оса», «Тор-М2У».

Для создания мишенной обстановки производятся запуски имитационных воздушных целей, в частности малоразмерных мишеней типа «Саман», «Кабан», «Стриж», «Пенсне». Время пуска и количество одновременно запущенных ракет-мишеней расчетам зенитно-ракетных комплексов не сообщается.

Всего к мероприятиям масштабного полевого выхода с боевой стрельбой привлечено около двух тысяч военнослужащих войск ПВО Восточного военного округа.