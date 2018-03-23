СМИ: в России провалена программа строительства военных кораблей

К такому выводу пришел журнал «Экспорт вооружений», сравнивая заявленные планы и их фактическое выполнение. Автор статьи Максим Шеповаленко полагает, что за остающиеся два года серьезного улучшения ситуации не произойдет.

Согласно программе, на развитие флота планировалось выделить 5 трлн рублей, пишут «Ведомости» . При этом на строительство новых кораблей планировалось выделить 47% от этой суммы.

Причинами невыполнения программы стали слабость судостроительной и судоремонтной базы еще с советских времен.

Кроме того журнал отметил слабость машиностроительной базы для судостроения. Это привело к тому, что после введения санкция в 2014 году крупные надводные корабли лишились двигателей. Газотурбинные двигатели производились на Украине , а дизельные для ряда проектов — в Германии . Часть дизельных двигателей заменяются на китайские, но их качество ниже.

Производство газотурбинных двигателей налажено на рыбинском «Сатурне». Ожидается, что проблема будет решена к 2020 году.

Ситуация с выполнением госпрограммы в ВВС и РВСН обстоит значительно лучше, отмечает эксперт.