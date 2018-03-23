СМИ: в России провалена программа строительства военных кораблей 

К такому выводу пришел журнал «Экспорт вооружений», сравнивая заявленные планы и их фактическое выполнение. Автор статьи Максим Шеповаленко полагает, что за остающиеся два года серьезного улучшения ситуации не произойдет.
Согласно программе, на развитие флота планировалось выделить 5 трлн рублей, пишут «Ведомости». При этом на строительство новых кораблей планировалось выделить 47% от этой суммы.
Причинами невыполнения программы стали слабость судостроительной и судоремонтной базы еще с советских времен.
Кроме того журнал отметил слабость машиностроительной базы для судостроения. Это привело к тому, что после введения санкция в 2014 году крупные надводные корабли лишились двигателей. Газотурбинные двигатели производились на Украине, а дизельные для ряда проектов — в Германии. Часть дизельных двигателей заменяются на китайские, но их качество ниже.
Производство газотурбинных двигателей налажено на рыбинском «Сатурне». Ожидается, что проблема будет решена к 2020 году.
Ситуация с выполнением госпрограммы в ВВС и РВСН обстоит значительно лучше, отмечает эксперт.
«ФедералПресс» напоминает, вчера министр обороны Сергей Шойгу отметил самостоятельность российской армии, сравнив ее с ледоколом. По его словам, у российской армии нет конкурентов. «Мы — как ледокол. У нас все свое — можем плыть, и плыть, и плыть, — заявил министр. — У нас свои театры. У нас свои музеи и библиотеки, свои институты и университеты, свои академии, своя наука».