Новосибирский авиаремонтный завод потратит 130 млн рублей на модернизацию

"НАРЗ приступил к реконструкции корпуса окончательной сборки вертолетов. Стоимость реконструкции корпуса составляет 130 млн рублей. В ходе нее планируется заменить несущие конструкции, установить новые секционные ангарные ворота и грузоподъемные механизмы", — рассказали в холдинге.

Сдать отремонтированный корпус в эксплуатацию планируется до конца 2018 года.

"Реконструкция комплекса окончательной сборки вертолетов позволит снизить потребление энергоресурсов за счет применения современных теплосберегающих материалов, а также приведет к оптимизации производственных площадей. Последнее крайне важно, учитывая планы НАРЗ по освоению ремонта новых типов вертолетной техники: Ми-35М, Ми-171Ш и Ми-17В-5", — отметил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский

Кроме того, завод модернизировал очистные сооружения на участке окраски вертолетов. Это позволило сократить потребление воды на 40% и повысило экологичность производства. Модернизация очистных сооружений гальванического участка находится в финальной стадии готовности.

Инвестпрограмма завода

Модернизация сборочного производства является ключевым проектом инвестиционной программы предприятия на 2018-2020 годы, которая реализуется за счет собственных средств предприятия. На эти цели планируется израсходовать более 223 млн рублей.

Также завод планирует первым в холдинге запустить дистанционное обучение специалистов по техническому обслуживанию и ремонту вертолетной техники и расширить техническую базу производства стендового оборудования.

НАРЗ осуществляет техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию всех модификаций гражданских и военных вертолетов серии Ми-8/17 и Ми-26 (Т).