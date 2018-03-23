Ещё
Новосибирский авиаремонтный завод потратит 130 млн рублей на модернизацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новосибирский авиаремонтный завод потратит 130 млн рублей на модернизацию 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) потратит 130 млн рублей на модернизацию сборочного производства, чтобы начать ремонтировать вертолеты Ми-35М, Ми-171Ш и Ми-17В-5. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).
"НАРЗ приступил к реконструкции корпуса окончательной сборки вертолетов. Стоимость реконструкции корпуса составляет 130 млн рублей. В ходе нее планируется заменить несущие конструкции, установить новые секционные ангарные ворота и грузоподъемные механизмы", — рассказали в холдинге.
Сдать отремонтированный корпус в эксплуатацию планируется до конца 2018 года.
"Реконструкция комплекса окончательной сборки вертолетов позволит снизить потребление энергоресурсов за счет применения современных теплосберегающих материалов, а также приведет к оптимизации производственных площадей. Последнее крайне важно, учитывая планы НАРЗ по освоению ремонта новых типов вертолетной техники: Ми-35М, Ми-171Ш и Ми-17В-5", — отметил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский.
Кроме того, завод модернизировал очистные сооружения на участке окраски вертолетов. Это позволило сократить потребление воды на 40% и повысило экологичность производства. Модернизация очистных сооружений гальванического участка находится в финальной стадии готовности.
Инвестпрограмма завода
Модернизация сборочного производства является ключевым проектом инвестиционной программы предприятия на 2018-2020 годы, которая реализуется за счет собственных средств предприятия. На эти цели планируется израсходовать более 223 млн рублей.
Также завод планирует первым в холдинге запустить дистанционное обучение специалистов по техническому обслуживанию и ремонту вертолетной техники и расширить техническую базу производства стендового оборудования.
НАРЗ осуществляет техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию всех модификаций гражданских и военных вертолетов серии Ми-8/17 и Ми-26 (Т).
ТАСС: последние новости
Кого и зачем могут забрать на военные сборы Для специалистов военного технополиса "Эра" в Анапе подготовили около 1,4 тыс. квартир "Вертолеты России": Новосибирский авиаремонтный завод подготовит специалистов из Венгрии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре68
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»8
В России признали бессилие перед США1795
Еще одна страна вышлет российских дипломатов192
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья25
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:00
Успенская раскрыла подробности дебоша в самолете
Шоу-бизнес
00:42
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»
Другое финансы Личный счет
04:14
Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд
Шоу-бизнес
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение