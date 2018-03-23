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В Индии модернизируют советскую буксируемую пушку
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В Индии модернизируют советскую буксируемую пушку 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Министерство обороны Индии вместе с советом артиллерийских заводов страны принялb решение модернизировать советские буксируемые пушки М-46 калибра 130 миллиметров. Об этом пишет Defense Aerospace. По мнению Минобороны, после доработки у пушки появится возможность вести более дальний прицельный огонь.
Прежде всего, специалисты хотят заменить дульный тормоз, казенник, а также доработать противооткатное устройство. А вместо штатного ствола калибра 130 миллиметров установят новый — 155-миллиметровый. И по итогам, прицельная дальность стрельбы увеличится до 36 километров.
Сегодня на вооружении Индии стоят около трехсот орудий М-46. Все они попадут под модернизацию. На это планируют потратить порядка 50 миллионов долларов. После окончания работ над пушками М-46, Минобороны Индии планирует начать модернизацию и других артиллерийских орудий с конвертацией на калибр 155 миллиметров, потратив 6 миллиардов долларов.
Буксируемые пушки М-46 выпускали в Советском Союзе с 1948 по 1971 годы как для своих нужд, так и на экспорт. Они еще есть на вооружении в сорока странах мира. Длина М-46 — 11,1 метра при длине ствола — 7,2, ширина — 2,5 метра, высота — 2,6.
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