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Выставка «Корабли и люди: Русско-японская война» откроется во Владивостоке
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Выставка «Корабли и люди: Русско-японская война» откроется во Владивостоке 

Prim.News 1 час назад
На ней будут представлены предметы из музейных и частных коллекций.
29 марта (четверг) в 17:00 на площадке Музея города (Владивосток, ул. Петра Великого, 6) откроется выставка, которая расскажет о событиях и людях, повлиявших на исход войны между Российской и Японской империями. На выставке будут представлены предметы из коллекций Приморского музея имени Арсеньева, Музея гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и частных коллекций.
Выставка состоит из четырёх основных разделов, отражающих ключевые события войны на море: бой крейсера «Варяг» и канлодки «Кореец» с японской эскадрой под Чемульпо (ныне Инчхон), оборона Порт-Артура, действия Владивостокского отряда крейсеров, поход 2-й и 3-й тихоокеанской эскадры на Дальний Восток и Цусимское сражение. На выставке будут представлены медали и ордена, личные вещи ключевых участников войны, в частности, книга капитана 1-ого ранга В. Руднева, детали и фотографии знаменитых кораблей, грампластинка с первой записью песни «Врагу не сдается наш гордый „Варяг“.
Славные и трагические события этой войны, развернувшиеся на дальневосточной окраине Российской империи, напрямую связаны с историей Владивостока и Тихоокеанского флота. От причалов городского порта уходили в боевые походы корабли Владивостокского отряда крейсеров, многие участники войны, оставившие заметный след как в истории Военно-морского флота, так и в истории всей страны, были нашими земляками.
Судьбы кораблей русского флота, принимавших участие в войне, интересны не меньше, чем биографии людей, служивших на них. Для моряка корабль всегда будет живым существом, имеющим дату рождения и смерти, свою судьбу и собственный характер. Как говорил известный писатель Л. Соболев: „Корабль — это особое существо: и живое, и ласковое, и суровое, и благодарное“. Зачастую судьбы участников русско-японской войны причудливым образом напоминают судьбы тех кораблей, на которых они служили и участвовали в морских сражениях. Многие герои разделили участь своего корабля, павшего в бою, других ждала долгая и славная служба, третьи же оказались в изгнании за рубежом и умерли в забвении, передает пресс-служба Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева.
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