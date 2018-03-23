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Для Минобороны РФ разработали военную версию вертолета Ка-62
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Для Минобороны РФ разработали военную версию вертолета Ка-62 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
В холдинге «Вертолеты России» специально для министерства обороны РФ разработали военную версию вертолета Ка-62. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный директор компании Андрей Богинский.
Он уточнил, что облик будущей машины уже готов, но к испытаниям не приступали. Пока еще ведутся переговоры с военным ведомством по поводу необходимых потребностей вертолета. Андрей Богинский отметил большой интерес Минобороны к Ка-62. В предыдущей государственной программе вооружений был запланирован выпуск 150 машин в военной версии. Но холдинг затянул с разработкой продукта.
— Минобороны готово будет рассматривать в том числе и военную версию этого вертолета, когда мы ее сможем представить. Но наш приоритет — гражданское направление, — подчеркнул гендиректор «Вертолетов России».
Хотя и добавил, что видит перспективу этого вертолета на зарубежных военных и гражданских рынках.
Ка-62 — перспективный многоцелевой вертолет разработки ОАО «Камов» с закрытым рулевым винтом, фенестроном. Первый полет выполнен в 2016 году, на февраль 2018-го готовы три летных образца.
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