Для Минобороны РФ разработали военную версию вертолета Ка-62

Он уточнил, что облик будущей машины уже готов, но к испытаниям не приступали. Пока еще ведутся переговоры с военным ведомством по поводу необходимых потребностей вертолета. Андрей Богинский отметил большой интерес Минобороны к Ка-62. В предыдущей государственной программе вооружений был запланирован выпуск 150 машин в военной версии. Но холдинг затянул с разработкой продукта.

— Минобороны готово будет рассматривать в том числе и военную версию этого вертолета, когда мы ее сможем представить. Но наш приоритет — гражданское направление, — подчеркнул гендиректор «Вертолетов России».

Хотя и добавил, что видит перспективу этого вертолета на зарубежных военных и гражданских рынках.