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Солдат-срочник из Прикамья чудом выжил во время учений на полигоне
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Солдат-срочник из Прикамья чудом выжил во время учений на полигоне 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Грайворонском районе Белгородской области во время учений на полигоне «Тополи» едва не погиб солдат-срочник из Пермского края.
«На учениях во время занятий с боевой гранатой солдат выдернул чеку, но произошла заминка, и бросить снаряд он не смог. Его командир бросился к срочнику, закрыл его собой от гранаты, и погиб. 42-летний майор из Караганды Владимир Чупин совершил настоящий подвиг, спасая жизнь молодого солдата. Хочется выразить его близким большую благодарность за такой поступок», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» председатель Совета родителей военнослужащих Пермского края Александра Вракина.
По её словам, пермский солдат получил осколочные ранения бедра и голени, находится в удовлетворительном состоянии в больнице.
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