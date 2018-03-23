Солдат-срочник из Прикамья чудом выжил во время учений на полигоне

В Грайворонском районе Белгородской области во время учений на полигоне «Тополи» едва не погиб солдат-срочник из Пермского края «На учениях во время занятий с боевой гранатой солдат выдернул чеку, но произошла заминка, и бросить снаряд он не смог. Его командир бросился к срочнику, закрыл его собой от гранаты, и погиб. 42-летний майор из Караганды Владимир Чупин совершил настоящий подвиг, спасая жизнь молодого солдата. Хочется выразить его близким большую благодарность за такой поступок», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» председатель Совета родителей военнослужащих Пермского края Александра Вракина. По её словам, пермский солдат получил осколочные ранения бедра и голени, находится в удовлетворительном состоянии в больнице.