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Модернизированный аналог Ан-2 сядет на лед
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Модернизированный аналог Ан-2 сядет на лед 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Lenta.ru
Пассажирский самолет ТВС-2-ДТС, который должен заменить Ан-2, сможет садиться на воду и лед с помощью специальных лыж или «поплавков». Об этом рассказал журналистам генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, передает в пятницу, 23 марта, ТАСС.
«ТВС-2-ДТС сможет производить посадку на необорудованную площадку или грунтовую полосу», — добавил он.
По словам Богинского, первой новое судно получит авиакомпания «Якутия», с ней планируется подписать контракт на покупку 200 машин в апреле 2018 года.
Как отмечает агентство, «Вертолеты России» намерены выпускать на своем заводе в Улан-Удэ около 24 самолетов ТВС-2-ДТС в год. Всего с 2021 по 2025 годы выпустят около 200 машин. Новый легкий самолет будет способен доставлять две тонны груза на расстояние 2,5 тысячи километров.
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