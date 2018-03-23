Модернизированный аналог Ан-2 сядет на лед

«ТВС-2-ДТС сможет производить посадку на необорудованную площадку или грунтовую полосу», — добавил он.

По словам Богинского, первой новое судно получит авиакомпания «Якутия», с ней планируется подписать контракт на покупку 200 машин в апреле 2018 года.