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Глава «Вертолетов России» рассказал о производственных планах в 2018 году
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Глава «Вертолетов России» рассказал о производственных планах в 2018 году 

РИА Новости 28 минут назад
НОВОСИБИРСК, 23 мар — РИА Новости. Компания «Вертолеты России» (входит в холдинг «Ростех») планирует в 2018 году выпустить более 200 вертолетов, сообщил журналистам в пятницу в Новосибирске гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.
"Всего более 200. В целом по военной продукции и для российских, и для инозаказчиков, если не ошибаюсь, 80 вертолетов. Плюс в этом году у нас серьезные планы по увеличению гражданской составляющей", — сказал он.
Богинский отметил, что для увеличения доли гражданской продукции компания проводит активную работу по увеличению продаж гражданских вертолетов на зарубежных рынках и очень активно в этом смысле взаимодействует с "Росавиацией".
"У нас есть план совместных работ по валидации сертификатов в различных странах под нашу вертолетную технику. Плюс нам, конечно, существенно помогает Минпромторг РФ и Минтранс по программе медицинской эвакуации. В этом году мы должны будем поставить 31 вертолет, в прошлом году — 21. Первый «Ансат» мы две недели назад в Казани передали уже ГТЛК (Государственной транспортной лизинговой компании). По нашим планам — все вертолеты поставить нашему заказчику ГТЛК до конца первого полугодия текущего года", — сказал Богинский.
Он также отметил, что в планах «Вертолетов России» в этом году закупка десяти вертолетов лизинговой компанией, входящей в «Ростех», и работа с национальной ассоциацией санитарной авиации. «В этом году у нас планы, что они у нас закупят не менее 15 вертолетов. Планы по этому году по производству „Ансат“ порядка 45 машин», — добавил он.
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