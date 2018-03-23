Глава «Вертолетов России» рассказал о производственных планах в 2018 году

"Всего более 200. В целом по военной продукции и для российских, и для инозаказчиков, если не ошибаюсь, 80 вертолетов. Плюс в этом году у нас серьезные планы по увеличению гражданской составляющей", — сказал он.

Богинский отметил, что для увеличения доли гражданской продукции компания проводит активную работу по увеличению продаж гражданских вертолетов на зарубежных рынках и очень активно в этом смысле взаимодействует с "Росавиацией"

"У нас есть план совместных работ по валидации сертификатов в различных странах под нашу вертолетную технику. Плюс нам, конечно, существенно помогает Минпромторг РФ Минтранс по программе медицинской эвакуации. В этом году мы должны будем поставить 31 вертолет, в прошлом году — 21. Первый «Ансат» мы две недели назад в Казани передали уже ГТЛК (Государственной транспортной лизинговой компании). По нашим планам — все вертолеты поставить нашему заказчику ГТЛК до конца первого полугодия текущего года", — сказал Богинский.

Он также отметил, что в планах «Вертолетов России» в этом году закупка десяти вертолетов лизинговой компанией, входящей в «Ростех», и работа с национальной ассоциацией санитарной авиации. «В этом году у нас планы, что они у нас закупят не менее 15 вертолетов. Планы по этому году по производству „Ансат“ порядка 45 машин», — добавил он.