«Никогда не видел столько военных и полицейских вместе»: в Перми проходят учения ФСБ

Утром 23 марта к спорткомплексу имени Сухарева, а также у Балатовскому парку съехались десятки машин МЧС , полиции, скорой помощи. Источник 59.ru пояснил, что в городе проходят учения спецслужб.

— На месте отрабатывается взаимодействие всех спецслужб, — сообщил 59.ru источник.

Учения начались рано утром

На месте дежурили пожарные машины

Корреспонденту 59.ru на месте сбора рассказали, что, согласно плану учений, отрабатывается следующая ситуация: на массовом мероприятии произошел взрыв, происходит устранение террористов. Иные подробности участники не сообщают.

Очевидцы сообщили, что на месте было очень много спецтехники.

— Никогда не видел столько военных и полицейских вместе, — сообщают пермяки.

СК Сухарева оцепили

У входа в Балатовский парк тоже стояли машины экстренных служб

В полиции и военном комиссариате Прикамья подтвердили, что это учения. Источник пояснил, что проводит их ФСБ