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«Никогда не видел столько военных и полицейских вместе»: в Перми проходят учения ФСБ
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«Никогда не видел столько военных и полицейских вместе»: в Перми проходят учения ФСБ 

59.ru 33 минуты назад
Фото: 59.ru
Утром 23 марта к спорткомплексу имени Сухарева, а также у Балатовскому парку съехались десятки машин МЧС, полиции, скорой помощи. Источник 59.ru пояснил, что в городе проходят учения спецслужб.
— На месте отрабатывается взаимодействие всех спецслужб, — сообщил 59.ru источник.
Учения начались рано утром
На месте дежурили пожарные машины
Корреспонденту 59.ru на месте сбора рассказали, что, согласно плану учений, отрабатывается следующая ситуация: на массовом мероприятии произошел взрыв, происходит устранение террористов. Иные подробности участники не сообщают.
Очевидцы сообщили, что на месте было очень много спецтехники.
— Никогда не видел столько военных и полицейских вместе, — сообщают пермяки.
СК Сухарева оцепили
У входа в Балатовский парк тоже стояли машины экстренных служб
В полиции и военном комиссариате Прикамья подтвердили, что это учения. Источник пояснил, что проводит их ФСБ.
Ранее в Перми прошла массовая эвакуация из школ, ТЦ и вокзалов. Неизвестные позвонили и сообщили о заложенных взрывных устройствах. 12 сентября были отменены занятия, задержаны электрички. В середине сентября такие же эвакуации проходили в десятках городов страны.
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