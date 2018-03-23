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Самарский спецназ победил на соревнованиях по ски-альпинизму
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Самарский спецназ победил на соревнованиях по ски-альпинизму 

АиФ-Самара 44 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
Военнослужащие соединения спецназа, дислоцированного в Самаре, победили на прошедших в Красноярском крае на базе учебного центра военной подготовки соревнованиях по ски-альпинизму «Саянский марш — 2018» среди подразделений ЦВО, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, сообщает Пресс-служба Центрального военного округа.
В соревнованиях приняли участие команды воинских частей, объединений и соединений, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири.
Подразделениям предстояло на время преодолеть трассу общей протяженностью 50 километров с набором высоты до 3,5 тыс. метров. Маршрут включал участки для выполнения 11 специальных задач.
Командам-участницам необходимо было найти пострадавшего от лавины и выполнить его транспортировку, совершить подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках и «кошках», сориентироваться в высокогорной местности, отстреляться на огневом рубеже, поразить гранатой указанный объект.
По итогам соревнований первое место заняла команда соединения спецназа, дислоцированного в Самарской области, и получила право представить Центральный военный округ на уже Всеармейском конкурсе «Саянский марш-2018», который пройдет на этой же базе с 29 марта по 2 апреля. В нем примут участие команды военных округов, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, Новосибирского высшего военного командного училища, Воздушно-десантных войск, Военного института физической культуры, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова.
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