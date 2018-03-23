Более 40 вертолетов марки «Ми» отремонтируют в Новосибирске в 2018 году

"В 2018 году НАРЗ планирует отремонтировать 44 вертолета, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. В 2017 году завод отремонтировал 22 вертолета, 18 из которых принадлежат иностранным заказчикам, еще четыре — российским коммерческим эксплуатантам", — рассказали в «Вертолетах России».

Основную долю заказов составляют иностранные контракты, пояснили в холдинге. В частности, после капитально— восстановительного ремонта инозаказчикам передали первую и вторую партии вертолетов Ми-17В-1. Также был проведен ремонт Ми-17.

В этом году количество отремонтированных иностранных машин также увеличится вдвое (до 36 вертолетов). «Кроме того, предприятие проведет ремонт семи Ми-8 по коммерческим контрактам для российских эксплуатантов», — добавили в пресс-службе холдинга.

Генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский напомнил журналистам, что стратегия развития компании в части послепродажного обслуживания «предусматривает рост доли сервиса среди источников доходов до 40% к 2035 году».

В 2018 году на Новосибирском авиаремонтном заводе запущен проект реконструкции сборочного комплекса вертолетов, который позволит сократить сроки проводимых операций и повысить технологическую безопасность ремонта техники.

Завод в Новосибирске

Новосибирский авиаремонтный завод был основан в 1941 году. Сегодня его специалисты ведут техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию всех модификаций гражданских и военных вертолетов типа Ми-8/17 и Ми-26 (Т). Завод проводит обслуживание и ремонт систем и агрегатов машин, а также обеспечивает пользователей запасными частями.

Предприятие имеет разветвленную международную сеть обслуживания и ремонта вертолетов семейства «Ми», а также предоставляет возможность проведения ремонтно— восстановительных работ на базе заказчика.