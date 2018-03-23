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Под Волгоградом с начала года обезвредили более 200 артиллерийских снарядов и мин
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Под Волгоградом с начала года обезвредили более 200 артиллерийских снарядов и мин 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /ТАСС/. Более 200 снарядов и мин, сотни других взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны обезвредили под Волгоградом саперы мотострелкового соединения. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"С начала 2018 года на территории Волгоградской области саперы уничтожили около 500 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", — отметил Астафьев. Он уточнил, что среди опасных находок — более 200 артиллерийских снарядов и минометных мин, около 10 реактивных снарядов и ручных гранат.
Военные инженеры, выполняющие заявки волгоградских военкоматов на разминирование, систематически проводят занятия с поисковыми отрядами Волгоградской области и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.
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