В Минобороны рассказали о новейших системах вооружения 

У России есть новейшие системы вооружения, которые еще не обнародованы. Об этом заявил замминистра обороны Юрий Борисов. По его словам, Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию рассказал далеко не обо всех новинках. Об этом пишет «Интерфакс». Такую информацию важно правильно оценивать. «Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле как вооружение просто невозможно. Всегда на новые вызовы будут разработаны контрвызовы», — добавил замминистра обороны.