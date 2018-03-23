НАТО намерено укрепить инфраструктуру для обмена разведданными в Польше

Североатлантический альянс планирует создать новые компоненты объединённой системы ПВО и ПРО в Польше . Согласно запросу Минторга США , с которым ознакомился RT, НАТО намеревается оборудовать два объекта связи между наземными и морскими подразделениями альянса. По мнению экспертов, развивая инфраструктуру НАТО на польской территории, США стремятся сделать из этой страны центр «малой Европы» в противовес «большой Европе» во главе с Германией . Также аналитики полагают, что укрепление системы ПРО связано с новым российским вооружением, представленным Владимиром Путиным во время обращения к Федеральному собранию. Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США в марте текущего года заявило о своём намерении провести тендер на работы по созданию новых компонентов ПРО и ПВО Североатлантического альянса. Согласно документу, в Польше будет создана система связи для обмена разведданными. Инициатором тендера является Агентство связи и информатизации НАТО. В рамках реализации проекта на северном побережье Польши должны быть созданы объекты, предназначенные для приёма и передачи информации. Они будут связаны с находящимися в Польше командными центрами через буферную систему связи «корабль-берег-корабль» (SSSB) Центра морских операций в городе Гдыня

«Буферная система связи «корабль-берег-корабль» (SSSB) позволяет осуществлять обмен данными воздушной разведки, а также связь в целях управления силами и средствами, в том числе голосовую, между воздушными и морскими силами НАТО, а также между системой управления силами и средствами ПВО НАТО и береговыми пунктами командования морских сил», — говорится в документе.

Как отмечается в контракте, система связи «корабль-берег-корабль», которая создаётся в Польше, «является одним из важнейших компонентов объединённой системы ПВО и ПРО». Коммуникационная система обеспечит взаимодействие между наземными и морскими подразделениями НАТО. Технология позволит в реальном времени обмениваться данными воздушной разведки в зашифрованном виде по уже существующим каналам связи НАТО. «Связь незаменима для успешного выполнения задач в рамках воздушных, морских и наземных операций, а также для координации действий между силами, развёрнутыми в данных средах. Необходимо предоставить возможности для комплексного взаимодействия по каналам связи с помощью SSSB и разработать соответствующие интерфейсы для выполнения задач на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления, выделяемых в рамках командной структуры НАТО», — говорится в запросе. Как сообщается в документе, большую часть работ по созданию компонентов общей системы ПРО взяла на себя Польша. Ожидается, что контракт должен быть осуществлён за 17 месяцев.

Часть от целого

Создаваемая в Польше инфраструктура станет частью системы, в которую также входят авиационные комплексы радиообнаружения и управления. Штаб сил дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО расположен в Гайленкирхене (Германия). Ещё одна аналогичная база находится в Великобритании . Военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков предположил, что Североатлантический альянс планирует создать «единую систему воздушного и морского контроля и наблюдения», под которую попадёт и территория России

«Это комплексная система разведки — корабельной, воздушной, радиолокационной. На основе полученных данных производится анализ характера действий тех или иных сил. Система предназначена для обнаружения целей, а решение принимает уже командование. Они смогут отслеживать и российские корабли, для этого и создаётся эта система», — подчеркнул эксперт.

«Разделяй и властвуй»

Это далеко не единственная военная инициатива США в Польше. В 2016 году США заключили контракт на строительство базы системы противоракетной обороны в посёлке Редзиково в Польше, который находится в 250 км от Калининграда

Кроме того, в феврале текущего года Белый дом направил бюджетный запрос на выделение $1,8 млрд в 2019 году на размещение 37 систем противоракетной обороны «Иджис» в Румынии и Польше. Соответствующее заявление сделал директор Агентства по противоракетной обороне США Гэри Пеннет. Как он сообщил, ПРО будет размещаться на объектах в Румынии и Польше, «а также на кораблях вдоль соответствующих побережий». В свою очередь, Москва неоднократно заявляла о том, что создание систем ПРО вблизи российских границ станет угрозой для безопасности России. «США разместили на своей базе ПРО в Румынии и планируют разместить на такой же базе в Польше наземные противоракетные комплексы «Иджис Эшор», в состав которых входят системы вертикального пуска, аналогичные универсальным установкам Мк-41, способным запускать крылатые ракеты средней дальности «Томагавк». Неоспоримым фактом является то, что это — грубейшее нарушение обязательств по ДРСМД», — говорится в сообщении МИД . Профессор Академии военных наук , политолог Сергей Судаков отметил, что США планируют сделать Польшу наиболее конфликтной страной по отношению к России, поставив её во главе «малой Европы».

«НАТО финансируется на 70% Соединёнными Штатами, и Вашингтон делает ставку на классический принцип «разделяй и властвуй». Им очень выгодно сейчас создать два центра силы в Европе. Один центр — это классическая «большая Европа» во главе с Германией, другой — «малая Европа» во главе с Польшей. Именно для этого пытаются усилить Варшаву и сделать так, чтобы Польша стала наиболее конфликтной страной по отношению к России», — пояснил эксперт.