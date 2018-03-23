У границ России за неделю разведку вели 16 летательных аппаратов 

У границ России за неделю разведку вели 16 летательных аппаратовОб этом передает газета «Известия» со ссылкой на сообщение газеты «Красная Звезда».
Инфографика, опубликованная общероссийским изданием, свидетельствует о том, что для перехвата иностранного воздушного судна был поднят истребитель.
«Истребителем дежурных сил ПВО за этот период был выполнен один вылет на перехват», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
Как сообщал «ФедералПресс» неделей ранее, двадцать два летательных аппарата провели разведку у границ России, российские самолеты совершили пять вылетов на перехват.