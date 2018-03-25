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Воспитанники Владивостокского Дома детства и юношества имени М. П. Крыгина посетили бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота
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Воспитанники Владивостокского Дома детства и юношества имени М. П. Крыгина посетили бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вместе с сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Тихоокеанскому флоту, которые являются шефами детского воспитательного учреждения, военнослужащие соединения морской пехоты Тихоокеанского флота показали юным жителям Владивостока современную экипировку «чёрных беретов», оружие, средства индивидуальной защиты.
Вместе с сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Тихоокеанскому флоту, которые являются шефами детского воспитательного учреждения, военнослужащие соединения морской пехоты Тихоокеанского флота показали юным жителям Владивостока современную экипировку «чёрных беретов», оружие, средства индивидуальной защиты.
В комнате боевой славы части гостям рассказали о подвиге Героя Советского Союза лейтенанта Михаила Петровича Крыгина в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.
Ребята познакомились с условиями жизни морпехов: посетили казармы, где проживает личный состав, столовую, клуб части. Мальчишки и девчонки получили возможность примерить на себя бронежилеты, противогазы и каски, смогли познакомиться с образцами стрелкового оружия, посоревновались на время в импровизированной эстафете.
В заключение ребята поблагодарили тихоокеанцев за интересную экскурсию, и выразили надежду на то, что такие встречи станут регулярными.
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