Морские пехотинцы-тихоокеанцы получили новые бронетранспортеры

20 современных бронетранспортеров БТР-82А апробируют подразделения отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщается на сайте минобороны РФ.

Первые образцы современной техники поступили в дислоцированное в Приморском крае соединение месяц назад.

После теоретической подготовки механиков-водителей и стрелков началась практическая обкатка бронетранспортеров. Тест-драйв проходит на полигоне Тихоокеанского флота Бамбурово.

Сначала экипажи БТР-82А впервые приняли участие в тактико-специальном учении по погрузке-выгрузке боевой техники с больших десантных кораблей на морском десантном полигоне в районе мыса Клерка, а затем совершили марш в автопарк полевого лагеря.

Механики-водители отрабатывают вождение боевых машин, в том числе и в экстремальных условиях. Стрелки ведут пристрелку оружия при ведении огня по мишенным позициям различной сложности.

Ранее сообщалось, что к тестовой эксплуатации БТР-82А приступили морские пехотинцы соединения морской пехоты ТОФ на Камчатском полуострове. Эта часть в перспективе будет полностью перевооружена на новые БТРы. Также в декабре прошлого года камчатские морпехи приняли на вооружение новые танки Т-80БВ, говорится в сообщении.