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Морпехи ТОФ в Приморье обкатывают бронетранспортеры нового поколения
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Морпехи ТОФ в Приморье обкатывают бронетранспортеры нового поколения 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье в рамках перевооружения получила около 20 бронетранспортеров нового поколения БТР-82А, в ближайшее время количество машин должно увеличиться вдвое. Об этом сообщает в пятницу официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"Подразделения отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированной в Приморском крае, приступили к перевооружению на бронетранспортеры нового поколения БТР-82А. После теоретической подготовки механиков-водителей и стрелков экипажи машин приступили к практической обкатке бронетранспортеров на полигоне Тихоокеанского флота Бамбурово. В настоящий момент обкатку проходят около 20 современных машин. В ближайшее время их количество увеличится вдвое", — сообщил Воскресенский.
На полигоне отрабатывают вождение новых боевых машин, в том числе в экстремальных условиях, ведется пристрелка оружия при ведении огня различной сложности. Экипажи уже успели принять участие в учениях по погрузке-выгрузке боевой техники с больших десантных кораблей, а затем совершили марш в автопарк полевого лагеря.
Ранее к тестовой эксплуатации БТР-82А приступили в соединении морской пехоты ТОФ на Камчатке. Эта часть в перспективе будет полностью перевооружена на новые БТРы.
Бронетранспортер БТР-82А отличается от своего предшественника повышенной живучестью. Машина оснащена новой радиостанцией, системой топографического ориентирования «ТРОНА-1» с автономным и спутниковым каналами получения навигационной информации и комбинированным прибором наблюдения командира. Огневая мощь БТР-82А повышена за счет установки унифицированного боевого модуля с электроприводами и двухплоскостным стабилизатором вооружения.
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