Ещё
Расчеты ЗРК «Бук-М3» уничтожили в воздухе условные крылатые ракеты в Дагестане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расчеты ЗРК «Бук-М3» уничтожили в воздухе условные крылатые ракеты в Дагестане 

ТАСС 22 минуты назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /ТАСС/. Расчеты зенитно— ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» общевойскового объединения, дислоцированного на Северном Кавказе, в ходе учений успешно отразили удар условного противника с воздуха. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Дежурная смена боевого расчета ЗРК «Бук-М3» обнаружила крылатые ракеты условного противника на максимальной дальности, цели автоматически были захвачены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками", — сказал Астафьев.
Он отметил, что личный состав дивизиона «Бук-М3» выполнил учебно-боевую задачу, что называется с колес, без предварительной подготовки новой позиции после марша в Дагестане.
Новейший ЗРК «Бук-М3» заступил на боевое дежурство на Северном Кавказе в ноябре прошлого года.
ТАСС: последние новости
Кого и зачем могут забрать на военные сборы Минобороны РФ планирует оснастить все Ту-160 двигателями НК-32 второй серии Дальность полета модернизированного Ту-160 увеличат примерно на 1 тыс. км
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В крови Скрипаля нашли «Новичок»157
В России признали бессилие перед США92
Застревание подлодки США во льдах оказалось фейком117
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
«Украина неуклонно движется к визовому режиму с Россией»234
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение