Расчеты ЗРК «Бук-М3» уничтожили в воздухе условные крылатые ракеты в Дагестане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. / ТАСС /. Расчеты зенитно— ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» общевойскового объединения, дислоцированного на Северном Кавказе, в ходе учений успешно отразили удар условного противника с воздуха. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Дежурная смена боевого расчета ЗРК «Бук-М3» обнаружила крылатые ракеты условного противника на максимальной дальности, цели автоматически были захвачены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками", — сказал Астафьев.

Он отметил, что личный состав дивизиона «Бук-М3» выполнил учебно-боевую задачу, что называется с колес, без предварительной подготовки новой позиции после марша в Дагестане

Новейший ЗРК «Бук-М3» заступил на боевое дежурство на Северном Кавказе в ноябре прошлого года.