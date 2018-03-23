Расчёты ЗРК «Бук-М3» отразили удар условного противника с воздуха в Дагестане

По замыслу учения, дивизион, на вооружении которого стоят зенитные ракетные комплексы, сменил дислокацию и приступил к выполнению учебно-боевой задачи на новой позиции.

С подразделением противовоздушной обороны (ПВО) общевойскового объединения ЮВО, дислоцированного на Северном Кавказе, проведено тактическое учение, в ходе которого расчеты новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» отразили воздушный удар условного противника.

По замыслу учения, дивизион «Бук-М3» сменил дислокацию и занял позицию для обороны. Комплексы ПВО приступили к выполнению учебно-боевой задачи на новой позиции.

Затем дежурная смена боевого расчета ЗРК «Бук-М3» обнаружила крылатые ракеты условного противника. С помощью системы обнаружения цели автоматически были захвачены, взяты на сопровождение и уничтожены совершением электронного пуска.