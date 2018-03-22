В СЗАО стартует весенний призыв в армию

Первого апреля начинается весенний призыв в Вооруженные силы. Как сообщил военный комиссар Тушинского района Сергей Лесовой, в СЗАО в армию призовут примерно столько же новобранцев, как и прошлой весной.

— Повестки ребята уже получили, — сообщил он.

Отправлять новобранцев в войска начнут в конце апреля. Военный комиссар заверил, что призывная комиссия, как и раньше, будет учитывать пожелания ребят о родах войск, в которых они хотели бы служить.

— Чаще всего призывники просятся в Воздушно-десантные войска. А ещё многие юноши хотят пойти на флот: одни говорят, что там служит дедушка или папа, других манит романтика моря. Популярны и ракетные войска стратегического назначения, — пояснил военком.

Как и прежде, юноши могут получить перед отправкой в армию водительское удостоверение. Обучение бесплатное. Готовят будущих водителей в автошколах ДОСААФ . Длится обучение полгода, о желании получить права нужно сообщить в военный комиссариат заранее.

— Водителями, которые в армии сейчас очень востребованы, — добавил военком.