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В СЗАО стартует весенний призыв в армию
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В СЗАО стартует весенний призыв в армию 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Первого апреля начинается весенний призыв в Вооруженные силы. Как сообщил военный комиссар Тушинского района Сергей Лесовой, в СЗАО в армию призовут примерно столько же новобранцев, как и прошлой весной.
— Повестки ребята уже получили, — сообщил он.
Отправлять новобранцев в войска начнут в конце апреля. Военный комиссар заверил, что призывная комиссия, как и раньше, будет учитывать пожелания ребят о родах войск, в которых они хотели бы служить.
— Чаще всего призывники просятся в Воздушно-десантные войска. А ещё многие юноши хотят пойти на флот: одни говорят, что там служит дедушка или папа, других манит романтика моря. Популярны и ракетные войска стратегического назначения, — пояснил военком.
Как и прежде, юноши могут получить перед отправкой в армию водительское удостоверение. Обучение бесплатное. Готовят будущих водителей в автошколах ДОСААФ. Длится обучение полгода, о желании получить права нужно сообщить в военный комиссариат заранее.
— Водителями, которые в армии сейчас очень востребованы, — добавил военком.
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