Россияне выбрали названия для нового оружия

Россияне выбрали названия для нового оружияКак сообщает ведомство, крылатую ракету с ядерной энергоустановкой назовут «Буревестник». За этот вариант проголосовали 34,38% участников опроса. На втором месте оказалось название «Пальмира» (33,08%), «Сюрприз» — на третьем (32,54%).

Беспилотный подводный аппарат, способный нести ядерный боезаряд, назовут «Посейдон» (36,93%). Ближе всех к первому месту подобрались «Аврора» (32,51%) и «Прибой» (30,56%).

Большинство участников опроса (40,83%) выбрали название для боевого лазерного комплекса — «Пересвет». Название «Василиск» — на второй строчке 30,65%, «Блик» — на третьей (28,53%).

По словам замминистра обороны Юрия Борисова, названия будут присвоены оружию завтра, 23 марта.