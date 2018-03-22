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Россияне выбрали названия для нового оружия
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Россияне выбрали названия для нового оружия 

РИА «ФедералПресс» 14 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Россияне выбрали названия для нового оружияКак сообщает ведомство, крылатую ракету с ядерной энергоустановкой назовут «Буревестник». За этот вариант проголосовали 34,38% участников опроса. На втором месте оказалось название «Пальмира» (33,08%), «Сюрприз» — на третьем (32,54%).
Беспилотный подводный аппарат, способный нести ядерный боезаряд, назовут «Посейдон» (36,93%). Ближе всех к первому месту подобрались «Аврора» (32,51%) и «Прибой» (30,56%).
Большинство участников опроса (40,83%) выбрали название для боевого лазерного комплекса — «Пересвет». Название «Василиск» — на второй строчке 30,65%, «Блик» — на третьей (28,53%).
По словам замминистра обороны Юрия Борисова, названия будут присвоены оружию завтра, 23 марта.
Как ранее писал «ФедералПресс», в финал голосования на выбор лучших названий для новейшей российской военной техники вышли 9 наименований.
Фото: youtube.com, Минобороны России
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