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Глава Росгвардии высоко оценил работу ведомства на выборах президента РФ
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Глава Росгвардии высоко оценил работу ведомства на выборах президента РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов высоко оценил работу сотрудников ведомства по обеспечению безопасности на выборах президента РФ. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по итогам оперативного совещания.
"В связи с тем, что основная нагрузка в эти дни легла на плечи округов и территориальных подразделений, генерал армии Виктор Золотов заслушал доклады командующих округами войск национальной гвардии — об опыте, который получен в ходе подготовки и проведения мероприятий. Директор Росгвардии отметил, что результаты обеспечения войсками правопорядка и общественной безопасности в ходе избирательной кампании можно признать успешными, и поблагодарил личный состав за проделанную работу", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Замглавы Росгвардии генерал-полковник Олег Борукаев в своем докладе отметил, что задачи по реализации мер безопасности в период подготовки и проведения выборов выполнены полностью. Всего в обеспечении безопасности в день голосования участвовали 22 тысячи нарядов общей численностью более 94 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии. 369 инженерно-технических групп обследовали 11,7 тыс. избирательных участков. Семь тысяч сотрудников ведомства были выделены на обеспечение правопорядка на 44 митинга-концерта, посвященных четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
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