На авиабазе Кубинка прошло летно-тактическое учение с экипажами истребителей МиГ-29 авиагруппы «Стрижи»

Летчики выполнили взлет дежурной пары истребителей на перехват воздушных целей, приближающихся к условной воздушной границе. Во время вылета экипажи ВКС совершали электронные пуски управляемых авиационных ракет.

На авиабазе в подмосковной Кубинке прошло летно-тактическое учение с экипажами истребителей МиГ-29 авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».

В ходе мероприятия летчики Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили взлет дежурной пары истребителей на перехват воздушных целей, приближающихся к условной воздушной границе. Во время вылета экипажи ВКС совершали электронные пуски управляемых авиационных ракет, условно уничтожив все цели.

Помимо этого, летный состав авиагруппы «Стрижи» отработал элементы ближнего маневренного воздушного боя пара на пару с выполнением комплекса действий по завоеванию наиболее выгодных положений в воздухе для атаки условного противника и ухода от ответного удара. Условного противника имитировали самолеты Су-30СМ авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи», а самолёты Ан-30 — самолеты дальнего радиолокационного обнаружения условного противника. Кроме того, летчики авиагруппы «Стрижи» отработали посадку на аэродром в условно зараженной местности.

К учению привлекались до 10 экипажей истребителей МиГ-29 авиагруппы «Стрижи».