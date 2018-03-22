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Россияне решили назвать новое сверхоружие «Посейдоном», «Пересветом» и «Буревестником»
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Россияне решили назвать новое сверхоружие «Посейдоном», «Пересветом» и «Буревестником» 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИАМО
Россияне выбрали названия для нового отечественного вооружения — беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергетической установкой, боевого лазерного комплекса и ядерной крылатой ракеты неограниченной дальности, сообщает Газета.ru.
«Новый российский подводный беспилотник получает название «Посейдон», новый боевой лазерный комплекс — «Пересвет», новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа «Буревестник», — уточняется в материале.
Кроме того, крылатую ракету с ядерной энергоустановкой предлагали назвать «Пальмирой», «Императором», «Нежданчиком» и «Тишиной». Для беспилотника были предложена имена «Шептун» или «Карась». Для боевого лазерного комплекса россияне придумали названия «Горыныч», «Офтальмолог», «Светлячок» и «Циклоп».
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