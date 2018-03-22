Правкомиссия по транспорту одобрила проекты дорожных карт развития морских портов РФ

МОСКВА , 22 мар /ПРАЙМ/. Правительственная комиссия по транспорту в четверг одобрила проекты дорожных карт развития морских портов до 2020 года, следует из сообщения на сайте кабмина РФ

Проект направлен на развитие морских портов Балтийского бассейна и Западной Арктики, Дальневосточного бассейна и Восточной Арктики, а также подходов к ним.

"На заседании были рассмотрены проекты «дорожных карт» развития до 2020 года (с возможностью продления до 2030 года) морских портов Балтийского бассейна и Западной Арктики и ближних и дальних железнодорожных и автомобильных подходов к ним, а также развития портов Дальневосточного бассейна и Восточной Арктики и подходов к ним", — говорится в сообщении.

По итогам обсуждения члены комиссии одобрили эти планы.