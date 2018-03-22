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МО: Путин озвучил не все новейшее оружие, которое есть у России
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МО: Путин озвучил не все новейшее оружие, которое есть у России 

BFM.RU 1 час назад
У России есть еще не обнародованные новейшие системы вооружения. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
«Мы тоже на месте не стоим. Верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале», — сказал Борисов.
Он отметил, что сообщение президента о новейшем российском оружии, озвученное им в Послании Федеральному Собранию, следует оценивать правильно: это — не бряцание оружием и не старт очередной гонки вооружений.
«Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле как вооружение просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны какие-то контрвызовы», — пояснил замминистра обороны.
В послании Федеральному Собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал о старте активной фазы испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету — «Воевода». Путин также сообщил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал», а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.
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