Под Самарой военнослужащие радиоэлектронной борьбы отработали задачи по нарушению систем управления условного противника

В ходе занятий личный состав развернул средства радиоэлектронной борьбы и провел пеленгование источников радиоэлектронного излучения.

Самарской области военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа на полевых занятиях отработали задачи по нарушению системы управления условного противника.

В ходе занятий личный состав развернул средства радиоэлектронной борьбы и провел пеленгование источников радиоэлектронного излучения. Также расчеты БЛА создали помехи системам связи условного противника.

В мероприятии приняли участие более 50 военнослужащих, было задействовано 12 единиц специальной техники.