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Под Самарой военнослужащие радиоэлектронной борьбы отработали задачи по нарушению систем управления условного противника
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Под Самарой военнослужащие радиоэлектронной борьбы отработали задачи по нарушению систем управления условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе занятий личный состав развернул средства радиоэлектронной борьбы и провел пеленгование источников радиоэлектронного излучения.
В Самарской области военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа на полевых занятиях отработали задачи по нарушению системы управления условного противника.
В ходе занятий личный состав развернул средства радиоэлектронной борьбы и провел пеленгование источников радиоэлектронного излучения. Также расчеты БЛА создали помехи системам связи условного противника.
В мероприятии приняли участие более 50 военнослужащих, было задействовано 12 единиц специальной техники.
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