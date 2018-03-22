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Замминистра обороны оценил названия новых образцов российского оружия
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Замминистра обороны оценил названия новых образцов российского оружия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Названия новых образцов российского оружия очень удачные и подчеркивают сферу их применения, заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Мне кажется, что названия очень удачные, они подчеркивают и сферу применения, и особенности этого вида оружия", — сказал Борисов в эфире телеканала «Россия 1».
Отвечая на вопрос, когда новые названия будут официально приняты, Борисов сказал «будем считать, что сегодня в 20.00 это уже и состоялось».
Россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения. Новый российский подводный беспилотник по итогам голосования на сайте МО РФ получает название «Посейдон», новый боевой лазерный комплекс — «Пересвет», новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа «Буревестник».
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