Замминистра обороны оценил названия новых образцов российского оружия

"Мне кажется, что названия очень удачные, они подчеркивают и сферу применения, и особенности этого вида оружия", — сказал Борисов в эфире телеканала «Россия 1».

Отвечая на вопрос, когда новые названия будут официально приняты, Борисов сказал «будем считать, что сегодня в 20.00 это уже и состоялось».

Россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения. Новый российский подводный беспилотник по итогам голосования на сайте МО РФ получает название «Посейдон», новый боевой лазерный комплекс — «Пересвет», новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа «Буревестник».