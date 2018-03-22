Ещё
СБУ заявила о пресечении поставок товаров военного назначения в Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБУ заявила о пресечении поставок товаров военного назначения в Россию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о блокировке в Запорожской области операции по вывозу товаров военного назначения якобы для нужд военно-морского флота России.
Как утверждает СБУ, спецслужбы РФ и представители российских военно-промышленных компаний якобы пытались организовать поставки из Украины изделий, необходимых для нужд военно-морского флота России, через коммерческие структуры в одной из европейских стран.
"Заказчиком сделки были российские структуры, специализирующиеся на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в том числе тех, которые базируются на временно аннексированной территории АР Крым. Во время обысков на предприятии изъята документация и партия товаров военного назначения, которую в ближайшее время планировалось транзитом доставить в Россию", — сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Как сообщает украинское интернет-издание «Дело» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о продукции ООО «Азовская кабельная компания», созданной на базе бердянского завода «Азовкабель».
Возбуждено уголовное дело по статьям «государственная измена» и «незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники».
СБУ регулярно заявляет о задержаниях «агентов российских спецслужб» и россиян, которые якобы готовят диверсии на Украине. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и никаких агентов российских спецслужб и войск на Украине нет.
РИА Новости: последние новости
Эксперт прокомментировал указ Путина о призыве запасников на военные сборы Борисов: США должны сделать верные выводы после показа нового оружия России Глава Генштаба Герасимов провел телефонный разговор с генералом НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США останутся без Турции66
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии266
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах123
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»12
Рост пенсий, способ перехвата «Сармата» и другие события дня25
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение