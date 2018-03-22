СБУ заявила о пресечении поставок товаров военного назначения в Россию

Как утверждает СБУ, спецслужбы РФ и представители российских военно-промышленных компаний якобы пытались организовать поставки из Украины изделий, необходимых для нужд военно-морского флота России, через коммерческие структуры в одной из европейских стран.

"Заказчиком сделки были российские структуры, специализирующиеся на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в том числе тех, которые базируются на временно аннексированной территории АР Крым . Во время обысков на предприятии изъята документация и партия товаров военного назначения, которую в ближайшее время планировалось транзитом доставить в Россию", — сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Как сообщает украинское интернет-издание «Дело» со ссылкой на источники в правоохранительных органах , речь идет о продукции ООО «Азовская кабельная компания», созданной на базе бердянского завода «Азовкабель».

Возбуждено уголовное дело по статьям «государственная измена» и «незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники».