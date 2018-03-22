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Кишиневские пожарные провели учения при температуре 900 градусов
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Кишиневские пожарные провели учения при температуре 900 градусов 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Кишиневские пожарные провели учения в специальной теплодымокамере. Спасатели отрабатывали два навыка — тушение пожара и способность выстоять при сверхвысоких температурах.
Их служба
И пожароопасна, и трудна
В этой камере она может подниматься до 900 градусов. Участвовали в тренировке как опытные сотрудники, так и новички.
«Температура была достаточно хорошая — от 700 до 900 градусов и сухая и влажная. Команда не только потушила пожар, но и обеспечила зону защиты от огня», — рассказал пожарный Ион Гука.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Молдовы служат более двух тысяч пожарных.
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